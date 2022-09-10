Качать без остановки пресс тоже не потребуется

Многие люди недовольны своей фигурой во многом из-за выпирающего живота – не было бы этого, и на себя в зеркало смотреть стало бы приятнее. Некоторые стараются сидеть на диетах, качать пресс, чтобы избавиться от него, но все без толку. Фитнесс-тренер Анна Иванова рассказала, что лучше сделать в таком случае.

В беседе с порталом Grazia она пояснила, что все мышцы на животе связаны друг с другом, и чтобы они были в тонусе нужен комплексный подход. Непривильная работа мышечного каркаса в области живота или поясницы может приводить к внешним проблемам. Иногда на это влияет и положение тазовой кости.

В такой ситуации диеты и упражнения на пресс неэффективны. Тут потребуется корректировать осанку, а также подобрать специальные упражнения в зависимости от типа фигуры и уделять много внимания правильному дыханию.

Специалист подчеркнула, что дыхательные упражнения могут наладить работу и других органов тела. Благодаря этому пройдут некоторые боли, отеки, улучшится тонус мышц. Уже в первую неделю после правильного подхода живот начнет уменьшаться.