Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мундепов в Москве

Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мундепов в Москве
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москвичи, которые сделают выбор через платформу, могут принять участие в программе "Миллион призов"

В России стартовал последний день выборов муниципальных депутатов. До этого россияне с пятницы могли отдать свой голос за кандидатов в местные органы власти. В Москве участие в голосовании принимали все жители столицы, кроме кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, с 9 сентября свои голоса через специальный электронный портал отдали порядка 1,5 млн человек. Благодаря программе "Миллион призов" они могут выиграть автомобили или баллы акции #ВыбираемВместе2022. Для участия нужно успеть проголосовать 11 сентября до окончания приема голосов. Последний розыгрыш проведут на следующий день, 12 сентября. 

Система электронного голосования перестанет выдавать бюллетени за минуту до наступления 8 часов вечера – получившие их в последний момент граждане смогут отдать голос до 20:15. 

В задачи избранных мундепов входят вопросы социальной сферы, образования, медицины, предпринимательства, капитального ремонта, благоутройства. В течение пяти лет они должны будут общаться с местными жителями и учитывать их мнение и интересы при решении различного рода задач. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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