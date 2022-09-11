Москвичи, которые сделают выбор через платформу, могут принять участие в программе "Миллион призов"

В России стартовал последний день выборов муниципальных депутатов. До этого россияне с пятницы могли отдать свой голос за кандидатов в местные органы власти. В Москве участие в голосовании принимали все жители столицы, кроме кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, с 9 сентября свои голоса через специальный электронный портал отдали порядка 1,5 млн человек. Благодаря программе "Миллион призов" они могут выиграть автомобили или баллы акции #ВыбираемВместе2022. Для участия нужно успеть проголосовать 11 сентября до окончания приема голосов. Последний розыгрыш проведут на следующий день, 12 сентября.

Система электронного голосования перестанет выдавать бюллетени за минуту до наступления 8 часов вечера – получившие их в последний момент граждане смогут отдать голос до 20:15.

В задачи избранных мундепов входят вопросы социальной сферы, образования, медицины, предпринимательства, капитального ремонта, благоутройства. В течение пяти лет они должны будут общаться с местными жителями и учитывать их мнение и интересы при решении различного рода задач.