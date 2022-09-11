Прорицатель рассказывал, кто придет на место почившего лидера

Среди предсказаний Нострадамуса нашлось одно, которое касается смерти известного правителя большой страны – он предсказывал кончину в 2022 году и даже последующего лидера, сохранить пост которому надолго не выйдет. Пророчество касалось гибели Елизаветы II.

Согласно версии толкователей, прорицатель предсказывал смерть королевы в 2022 году. На ее место должен был взойти ее сын Чарльз, который будет королем страны недолго – народ так и не сможет забыть его репутации из-за смерти принцессы Дианы. Им будут крайне недовольны, и будут требовать отречься от престола.

При этом Нострадамус утверждал, что новым королем станет неожиданная фигура, которую никто и не думал, что когда-то увидят в качестве монарха. При этом предсказатель отмечал, что выбор будет сделан в пользу одного из сыновей.

Толкователи полагают, что речь идет о принце Гарри, младшем сыне Карла III. Сейчас он является пятым в очереди на престол.