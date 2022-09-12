Зависимость приводит к тяжелым физиологическим и ментальным последствиям

Психолог Ольга Ковшова уверяет, зависимость от алкоголя отражаются на психики больного человека. Существует четыре признака, которые говорят, что тяга к спиртному уже стала неотъемлемой частью жизни зависимого. Ее слова приводит портал 63.ru.

Топ-4 признака, что человек страдает от алкогольной зависимости

Появляется "тоннельное" мышление – больной сконцентрирован только на мыслях об алкоголе.

Начинаются резкие перепады настроения – в одну минуту человек может сменить грусть на агрессию.

Память становится избирательной, приятными моментами становятся только те, когда человек выпивал спиртное.

Возникает феномен отрицания – зависимый не признает своих проблем.

Психолог рассказала, что человек, страдающий от неконтролируемой тяги к алкоголю, начинает погружаться в себя, изолироваться от окружающих. Из-за этого он постепенно начинает терять социальные навыки, и внешний мир ощущается им более враждебным.

Зависимость, по ее словам, появляется из-за способности алкоголя провоцировать выброс эндорфинов. Со временем мозг приспосабливается к этому и перестает вырабатывать их самостоятельно – только с помощью сторонних химических веществ.