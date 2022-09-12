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Психолог Ольга Ковшова уверяет, зависимость от алкоголя отражаются на психики больного человека. Существует четыре признака, которые говорят, что тяга к спиртному уже стала неотъемлемой частью жизни зависимого. Ее слова приводит портал 63.ru.
Психолог рассказала, что человек, страдающий от неконтролируемой тяги к алкоголю, начинает погружаться в себя, изолироваться от окружающих. Из-за этого он постепенно начинает терять социальные навыки, и внешний мир ощущается им более враждебным.
Зависимость, по ее словам, появляется из-за способности алкоголя провоцировать выброс эндорфинов. Со временем мозг приспосабливается к этому и перестает вырабатывать их самостоятельно – только с помощью сторонних химических веществ.
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