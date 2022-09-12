Билеты на аттракцион "Солнце Москвы" продаются по новым правилам

Билеты на аттракцион "Солнце Москвы" продаются по новым правилам
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Самое большое колесо обозрения в Европе вызвало огромный интерес посетителей ВДНХ

Продажа билетов на аттракцион "Солнце Москвы" осуществляется по временным слотам. Об этом сообщила дирекция.

Самое большое колесо обозрения в Европе было открыто в парке ВДНХ 10 сентября. Его высота достигает 140 метров. Одновременно оно вмещает до 450 человек.

Аттракцион вызвал огромный наплыв посетителей. Чтобы не возникало длинных очередей, организаторы решили продавать билеты по временным слотам. В дальнейшем, когда ажиотаж немного спадет, ограничения на продажу билетов будут сняты, заявили в дирекции.

Источник: Солнце Москвы ✓ Надежный источник
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