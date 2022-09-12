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Американская компания Disney, которая взялась за съемки киноверсии популярного в 90-х мультфильма "Русалочка", выпустила превью к фильму – отрывок популярной сцены с композицией "Part of your world" (Частью твоего мира – прим. редакции). За два дня ролик установил настоящий антирекорд для киностудии.
Согласно данным специальных сервисов, всего люди поставили порядка миллиона дизлайков – такого внимания не удостаивалась ни одна премьера Disney, передает телеканал "360".
Главную роль в картине исполнила темнокожая певица Холли Бейли, которая подверглась критике еще после объявления каста, поскольку внешне не имеет ничего общего с оригинальной героиней, передает "Пятый канал".
Премьера фильма "Русалочка" запланирована на конец мая следующего года.
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