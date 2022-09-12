Долгое время пациентка даже не подозревала о развивающемся новообразовании

В одну из подмосковных больниц поступила девушка с острыми болями внизу живота – врачи установили, что в репродуктивной системе 29-летней пациентки имеется опухоль, которую нужно удалять. Для этого ее направили в Подольский родильный дом, где врачи обнаружили, что новообразование содержит волосы и хрящи, передает пресс-служба Минздрава МО.

Такая опухоль называется тератомой. Помимо волос и хрящевой ткани, она может включать жир, кости и зубы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Паталогия является врожденной.

Врачи провели операцию, сумев полностью сохранить репродуктивную функцию пациентки. Девушку уже выписали из больницы.