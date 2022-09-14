Полиция уже задержала нарушителей

Гроб с королевой Великобритании Елизаветой II продолжает свой путь до Лондона. На улицах страны его встречают тысячи граждан, которые хотят простится с ней и лично в последний раз увидеть бывшего монарха, установившего рекорд правления. Однако, судя по всему, итогами ее властвования довольны не все.

Как сообщает издание AberdeenLife, полиция задержала в Абердине мужчину, который предположительно ждал проезда катафалка с королевой, держа в руках яйца. Они решили, что продукт, вероятно, будет использоваться не по прямому назначению, и поспешили задержать местного жителя, опасаясь нарушения общественного порядка.

Подозреваемым в попытке совершить акт вандализма против монарха оказался 38-летний шотландец. Ему отдали повестку в суд и освободили, а отчет по делу направили в прокуратуру, передает РИА ФАН.

После в Эдинбурге арестовали женщину, которая встречала гроб Елизаветы II с плакатом "К черту империализм, отмените монархию". Ее увели полицейские под аплодисменты толпы, а позже обвинили в нарушении общественного порядка.