В Британии скандал из-за инцидента с гробом Елизаветы III

В Британии скандал из-за инцидента с гробом Елизаветы III
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Полиция уже задержала нарушителей

Гроб с королевой Великобритании Елизаветой II продолжает свой путь до Лондона. На улицах страны его встречают тысячи граждан, которые хотят простится с ней и лично в последний раз увидеть бывшего монарха, установившего рекорд правления. Однако, судя по всему, итогами ее властвования довольны не все. 

Как сообщает издание AberdeenLife, полиция задержала в Абердине мужчину, который предположительно ждал проезда катафалка с королевой, держа в руках яйца. Они решили, что продукт, вероятно, будет использоваться не по прямому назначению, и поспешили задержать местного жителя, опасаясь нарушения общественного порядка.

Подозреваемым в попытке совершить акт вандализма против монарха оказался 38-летний шотландец. Ему отдали повестку в суд и освободили, а отчет по делу направили в прокуратуру, передает РИА ФАН

После в Эдинбурге арестовали женщину, которая встречала гроб Елизаветы II с плакатом "К черту империализм, отмените монархию". Ее увели полицейские под аплодисменты толпы, а позже обвинили в нарушении общественного порядка. 

Источник: AberdeenLife ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Пролог к Третьей мировой": в Совбезе дали оценку гарантиям безопасности Украины

Киев готов сыграть кровавую роль на международной арене

Резкое обострение: ВСУ стянули "колоссальные" силы к Запорожью

К региону подступило небывалое число боевиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей