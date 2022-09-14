Последние дни журналист встретил далеко от столицы

Редакция "Комсомольской правды" подтвердила смерть своего главного редактора Владимира Сунгоркина. По заявлению издания, он умер в Приморье во время экспедиции.

"Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", – указали в КП.

По данным других источников, у Сунгоркина произошел инсульт.

Ранее на Дальнем Востоке умер управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. Он упал за борт во время поездки на катере, после чего спасатели спустя двое суток нашли его мертвым.