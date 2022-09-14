Появились подробности смерти главреда КП Сунгоркина

Появились подробности смерти главреда КП Сунгоркина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последние дни журналист встретил далеко от столицы

Редакция "Комсомольской правды" подтвердила смерть своего главного редактора Владимира Сунгоркина. По заявлению издания, он умер в Приморье во время экспедиции. 

"Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", – указали в КП.

По данным других источников, у Сунгоркина произошел инсульт. 

Ранее на Дальнем Востоке умер управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. Он упал за борт во время поездки на катере, после чего спасатели спустя двое суток нашли его мертвым.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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