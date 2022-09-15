Произошло страшное: трансляцию из дворца с гробом Елизаветы II экстренно прервали

Произошло страшное: трансляцию из дворца с гробом Елизаветы II экстренно прервали
Фото: IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В происшествие вмешались полицейские

Гроб с королевой Великобритании достиг своей точки назначения – его привезли в Вестминстер-холл, чтобы миллионы британцев могли лично попрощаться с монархом. В дворце провели короткую поминальную службу с участием членов королевской семьи, выставили гроб с Елизаветой II на специальный пьедестал, огородили его от публики гвардейцами и включили прямую трансляцию с церемонии. 

Пока сотни тысяч скорбящих стояли в очереди, для охранников была другая особая миссия – просто выстоять. Однако, как сообщает Daily Mail, с этим не удалось справиться одному из гвардейцев. Мужчина начал плавно покачиваться у королевского гроба, а после и вовсе страшно рухнул на землу с постамента вниз головой. Кадры инцидента приводит "Пятый канал". 

Народ, находящийся во время церемонии внутри дворца, ошеломленно ахнул. К гвардейцу срочно подбежали полицейские, которые поспешили поднять его и унести в сторону. В этот момент прямую трансляцию прервали на несколько минут. 

Состояние пострадавшего неизвестно. Другие участники патруля остались стоять на месте без движения, как и полагается королевским гвардейцам. Платформу с гробом они должны охранять круглосуточно. 

Как сообщает МИР 24, в социальных сетях люди пишут, что с монархом даже решило попрощаться небо над Великобританией. Так они отреагировали на появление ночью метеорита над Шотландией и Северной Ирландией.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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