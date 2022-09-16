Политик еще при жизни хотел, чтобы все произошло именно так

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский однажды во время одного из своих публичных выступлений затронул тему Казахстана. Тогда политик возмущался, что столица страны сменила пять названий с момента основания – он полагал, что поступать так крайне неправильно.

Жириновский говорил, что это, в первую очередь, скажется на обучении истории молодых поколений. Дети будут в книжках читать про Акмалу, Целиноград, Акмолинск, Нурсултан и Астану, постоянно путаясь и не понимая, о чем идет речь.

"Названия нельзя исторически трогать", – говорил он в 2019 году.

Видео есть в распоряжении "Пятого канала".

Тогда же политик обращался к президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву с открытым письмом, в котором содержался призыв по возвращению предыдущего наименования города.

Ранее глава республики одобрил инициативу местных депутатов по переименованию столицы в Астану. Позже соответствующие поправки в конституцию одобрил парламент Казахстана, сообщает URA.RU.

Помимо названия города, предлагается также ограничить число президентских сроков – всего в республике хотят разрешить президенту избираться только один раз и на семилетний срок, передает МИР 24.