Аналитик указал на главную задачу ВС РФ в этой ситуации

Военный эксперт Борис Рожин считает, что наступления украинской армии в последнее время хоть и продолжаются, но эффективности от них особой нет – по его словам, это может говорить о подготовке Киевом основного удара по ВС РФ, сообщает "Украина.ру".

Рожин указал, что бои идут в районе Студенка, Купянска, Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Пока продвижения у украинской стороны там нет. Однако на этом фоне ВСУ продолжают накапливать силы около Запорожской области, хотя и пытаются делать информационные вбросы, чтобы это скрыть. Эксперт полагает, что Киев готовится нанести там главный удар.

Основным мотивом украинской армии аналитик называет срыв референдума в Запорожье.

"Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет", – указал он.

Сейчас, по мнению Рожина, перед российской армией стоит задача стабилизировать ситуацию на фронте, поэтому и осуществляется переброска резервов на угрожающие направления. После этого, вероятно, войска перейдут в атаку.