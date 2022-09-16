ВСУ готовятся нанести по России главный удар

ВСУ готовятся нанести по России главный удар
Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Аналитик указал на главную задачу ВС РФ в этой ситуации

Военный эксперт Борис Рожин считает, что наступления украинской армии в последнее время хоть и продолжаются, но эффективности от них особой нет – по его словам, это может говорить о подготовке Киевом основного удара по ВС РФ, сообщает "Украина.ру". 

Рожин указал, что бои идут в районе Студенка, Купянска, Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Пока продвижения у украинской стороны там нет. Однако на этом фоне ВСУ продолжают накапливать силы около Запорожской области, хотя и пытаются делать информационные вбросы, чтобы это скрыть. Эксперт полагает, что Киев готовится нанести там главный удар.

Основным мотивом украинской армии аналитик называет срыв референдума в Запорожье. 

"Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет", – указал он.

Сейчас, по мнению Рожина, перед российской армией стоит задача стабилизировать ситуацию на фронте, поэтому и осуществляется переброска резервов на угрожающие направления. После этого, вероятно, войска перейдут в атаку. 

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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