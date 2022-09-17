"Магия вне Хогвартса": способности домашнего кота удивили народ

"Магия вне Хогвартса": кот случайно превратился в пса
Фото: unsplash.com
После этого он стал маленьким корги

В Сети набрало огромную популярность видео, на котором кот умело перевоплотился в щенка. По крайней мере, складывается такая иллюзия. 

На кадрах запечатлено, как пушистик бежит по улице и резко запрыгивает в кусты у дома – он скрывается там из виду, и через пару секунд из тех же самых кустов выбегает щенок корги. 

За кадром автор видео, судя по всему, и сам порадовался интересному эффекту. Позже он опубликовал ролик в соцсетях, и он моментально разошелся по всем других страничкам. 

"Магия вне Хогвартса", – пишут в комментариях к нему. 

Только на одном ресурсе видео собрало более 23 тыс просмотров.

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