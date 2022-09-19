В Астане появится сквер имени Елизаветы II

Король уже поблагодарил казахов за такое решение

После официального визита в Великобританию для участия в церемонии посещения гроба королевы в Вестминстерском холле власти Казахстана решили, что в честь британской королевы будет назван один из скверов в столице. Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Представитель республики рассказал об этом королю Карлу III, который в качестве наследного принца посетил Казахстан в 1996 году. 

"(Он) выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики", – передает "МИР 24".

Также делегация от Казахстана приглашена для участия в закрытой церемонии государственных похорон королевы. 

Источник: Tengrinews ✓ Надежный источник
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