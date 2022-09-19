После битвы мужчины решили поспать

Двое неизвестных зашли в столичную электричку по пути в Раменское и устроили там погром. С собой они принесли продуктовый набор, который позже был раскидан по всему салону, сообщают в местном паблике во "ВКонтакте".

Хулиганы раскидали сушки и надкусанную колбасу, а майонезом из ведра испачкали сидение. Пользователи Сети пошутили, что, вероятно, в вагоне произошел настоящий бой, а мужчины являются представителями "майонезных войск".

После своей выходки они уснули: один расположился на сидении, а другой выбрал комфорное место на полу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".