Среди овощей есть достойная замена животным продуктам по питательности

Спортивный врач Александра Пурига утверждает, что есть достойный продукт, который по своим качествам можно прировнять к говядине и куриным яйцам – одним из самых одобряемых диетологами продуктов. Это брокколи, указала она в своем Telegram.

Эксперт утверждает, что овощ богат различными макроэлементами, что делает его невероятно полезным продуктом для организма. В состав брокколи входят витамины PP, U, а также бета-каротины – последнего в них гораздо больше, чем в большинстве других растительных культур.

Также овощ содержит множество минеральных веществ: калий, кальций, фосфор, натрий, железо. Брокколи почти в два раза более питательный продукт, чем цветная капуста по содержанию минеральных солей и белка.

По словам Пурига, в овоще множество незаменимых аминокислот, что приравнивает его по питательным качествам с говядиной, а также яйцами из-за наличия лизина и изолейцина.

"Ценность белка брокколи возрастает благодаря присутствию в нем веществ, которые препятствуют накоплению в организме холестерина",

-подытожила специалист.