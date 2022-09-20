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Спортивный врач Александра Пурига утверждает, что есть достойный продукт, который по своим качествам можно прировнять к говядине и куриным яйцам – одним из самых одобряемых диетологами продуктов. Это брокколи, указала она в своем Telegram.
Эксперт утверждает, что овощ богат различными макроэлементами, что делает его невероятно полезным продуктом для организма. В состав брокколи входят витамины PP, U, а также бета-каротины – последнего в них гораздо больше, чем в большинстве других растительных культур.
Также овощ содержит множество минеральных веществ: калий, кальций, фосфор, натрий, железо. Брокколи почти в два раза более питательный продукт, чем цветная капуста по содержанию минеральных солей и белка.
По словам Пурига, в овоще множество незаменимых аминокислот, что приравнивает его по питательным качествам с говядиной, а также яйцами из-за наличия лизина и изолейцина.
"Ценность белка брокколи возрастает благодаря присутствию в нем веществ, которые препятствуют накоплению в организме холестерина",
-подытожила специалист.
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