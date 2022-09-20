Почему водителям категорически нельзя пить энергетики

Почему водителям категорически нельзя пить энергетики
Фото: unsplash.com
Средство может серьезно изменить поведение человека на дороге

Невролог Павел Хорошев заявил, что бодрость, которую придают энергетические напитки, влечет за собой множество негативных последствий для организма. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. 

Врач отметил, что энергетики могут нарушить у человека циклы сна и бодрствования, а также способствовать резкому увеличению давления. Когда тело начнет чувствовать неладное, оно попытается уменьшить его, расслабляя сосуды и сбрасывая объем циркулирующей крови – в результате усилится мочеотделение, и организм начнет терять большие объемы жидкости. 

"Вязкость крови увеличивается, нарушается питание тканей", – указал специалист.

По его словам, в молодом возрасте это не влечет серьезного вреда, хотя и пользы тоже не приносит. Для пожилых последствия будут более ощутимыми.

Невролог сообщил, что водителям лучше вообще отказаться от употребления энергетических напитков. Люди, как правило, полагают, что их прием позволит дольше оставаться бодрым на дороге, однако есть и негативные аспекты. Хорошев сообщил, что в таком состоянии риск попасть в аварию более высокий, поскольку человек в первое время будет иметь слишком возбужденную и неадекватную реакцию, будет склонен к резким маневрам и превышению скорости. А такое поведение только увеличивает вероятность ДТП. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

Дорого обойдется: в США нашли способ расплаты для Украины за помощь Запада

Границы Незалежной под угрозой

"Больше никогда": в Германии жестко высказались о "Северном потоке – 2"

Дешевая энергия не интересует немецких политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей