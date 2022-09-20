Средство может серьезно изменить поведение человека на дороге

Невролог Павел Хорошев заявил, что бодрость, которую придают энергетические напитки, влечет за собой множество негативных последствий для организма. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

Врач отметил, что энергетики могут нарушить у человека циклы сна и бодрствования, а также способствовать резкому увеличению давления. Когда тело начнет чувствовать неладное, оно попытается уменьшить его, расслабляя сосуды и сбрасывая объем циркулирующей крови – в результате усилится мочеотделение, и организм начнет терять большие объемы жидкости.

"Вязкость крови увеличивается, нарушается питание тканей", – указал специалист.

По его словам, в молодом возрасте это не влечет серьезного вреда, хотя и пользы тоже не приносит. Для пожилых последствия будут более ощутимыми.

Невролог сообщил, что водителям лучше вообще отказаться от употребления энергетических напитков. Люди, как правило, полагают, что их прием позволит дольше оставаться бодрым на дороге, однако есть и негативные аспекты. Хорошев сообщил, что в таком состоянии риск попасть в аварию более высокий, поскольку человек в первое время будет иметь слишком возбужденную и неадекватную реакцию, будет склонен к резким маневрам и превышению скорости. А такое поведение только увеличивает вероятность ДТП.