Россияне ринулись скупать билеты из России по рекордным ценам

Россияне ринулись скупать билеты из России по рекордным ценам
Фото: unsplash.com
Перевездчики подняли стоимость на фоне резкого спроса

После объявления в стране частичной мобилизации сервисы по покупке авиабилетов обвалились – граждане страны ринулись забирать места на самолеты зарубежных направлений. Об этом сообщают в Telegram.

Еще накануне слухов о предстоящем выступлении Владимира Путина появились сведения, что россияне стали скупать билеты из России по трем направлениям: Стамбул, Ереван и Тбилиси на ближайшие даты. Несколько билетов еще оставалось доступными для покупки, но по заоблачным ценам – от 150 тысяч рублей на человека в направлении из Москвы. 

Утром после выступления президента закончились и последние билеты. При этом Погранслужба сообщила, что собирается на выезде проверять статус военнообязанного.

При этом на сайте Авиасейлс некоторые билеты пока доступны. Путешествие из Москвы в Стамбул обойдется минимум в 54 тысячи рублей без багажа – либо на 13 тысяч больше, если намерены перевозить свои вещи. Полетят авиакомпании "Якутия" и "Аэрофлот". Также пока доступны рейсы "Победы", Etihad Airways, Уральских авиалиний, Pegasus Airlines, Utair, NordAvia, SmartAvia и Азербайджанских авиалиний на 21 сентября. 

Всего в России собираются призвать 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает телеканал "360". 

Источник: Telegram • Требует проверки
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