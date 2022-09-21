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После объявления в стране частичной мобилизации сервисы по покупке авиабилетов обвалились – граждане страны ринулись забирать места на самолеты зарубежных направлений. Об этом сообщают в Telegram.
Еще накануне слухов о предстоящем выступлении Владимира Путина появились сведения, что россияне стали скупать билеты из России по трем направлениям: Стамбул, Ереван и Тбилиси на ближайшие даты. Несколько билетов еще оставалось доступными для покупки, но по заоблачным ценам – от 150 тысяч рублей на человека в направлении из Москвы.
Утром после выступления президента закончились и последние билеты. При этом Погранслужба сообщила, что собирается на выезде проверять статус военнообязанного.
При этом на сайте Авиасейлс некоторые билеты пока доступны. Путешествие из Москвы в Стамбул обойдется минимум в 54 тысячи рублей без багажа – либо на 13 тысяч больше, если намерены перевозить свои вещи. Полетят авиакомпании "Якутия" и "Аэрофлот". Также пока доступны рейсы "Победы", Etihad Airways, Уральских авиалиний, Pegasus Airlines, Utair, NordAvia, SmartAvia и Азербайджанских авиалиний на 21 сентября.
Всего в России собираются призвать 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает телеканал "360".
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