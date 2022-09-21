Два обнимающихся кота умили жителей Подмосковья

Питомцы понежничали на крыше одного из домов

Жители Электростали засняли двух котиков, которые с наступлением холодов решили спать с максимальным энергосбережением. Питомцы устроились на одной из крыш, подставившись солнышку и обнявшись друг с другом. Фото опубликовано в местной группе во ВКонтакте. 

Народ остался в восторге от публикации. Многие отметили, что такие новости приятно видеть в ленте и поблагодарили автора за позитивный контент, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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