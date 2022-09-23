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В минувший четверг их аэропорта турецкой Антальи не смогло улететь 20 россиян – их сняли с рейса без объяснения причин. Борт, выполняющий рейс TK3146 по маршруту Анталья-Москва, вылетел без них.
Как сообщает телеканал "360", улететь из Турции не смогли клиенты туроператора Sunmar – почему именно их сняли с самолета неизвестно. В результате россияне стали ждать решения ситуации в зоне ожидания, им так и не вернули багаж, а представителя туроператора в воздушной гавани не оказалось.
Позже им на горячей линии рассказали, что разъяснений не планируется, как минимум, до утра пятницы – пока им придется ждать в аэропорту. Однако спокойно сделать это не получилось – граждане из-за нервной ситуации вступили в словестную перепалку, которая в итоге переросла в рукопашную. Разнимать их бросились сотрудники безопасности.
Что именно стало причиной конфликта не сообщается.
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