Мужчину признали виновным по трем статьям

Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента Казахстана, приговорили к шести годам лишения свободы, отбывать которые следует в колонии общего режима. Об этом сообщают местные СМИ.

Также суд постановил конфисковать его имущество и лишить звания генерал-майор и почетных орденов республики. Ему будет запрещено занимать должности на госслужбе, национальных компаниях и подобных в течение десяти лет, передает МИР24.

Сатыбалдыулы обвинялся в организации уголовного преступления, присвоении и растрате чужого имущество и причининении ущерба путем обмана и злоупотреблением доверием. Дело против него касалось хищений в "Казахтелеком".

