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Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента Казахстана, приговорили к шести годам лишения свободы, отбывать которые следует в колонии общего режима. Об этом сообщают местные СМИ.
Также суд постановил конфисковать его имущество и лишить звания генерал-майор и почетных орденов республики. Ему будет запрещено занимать должности на госслужбе, национальных компаниях и подобных в течение десяти лет, передает МИР24.
Сатыбалдыулы обвинялся в организации уголовного преступления, присвоении и растрате чужого имущество и причининении ущерба путем обмана и злоупотреблением доверием. Дело против него касалось хищений в "Казахтелеком".
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