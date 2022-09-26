Суд вынес приговор племяннику Назарбаева

Мужчину признали виновным по трем статьям

Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента Казахстана, приговорили к шести годам лишения свободы, отбывать которые следует в колонии общего режима. Об этом сообщают местные СМИ.

Также суд постановил конфисковать его имущество и лишить звания генерал-майор и почетных орденов республики. Ему будет запрещено занимать должности на госслужбе, национальных компаниях и подобных в течение десяти лет, передает МИР24

Сатыбалдыулы обвинялся в организации уголовного преступления, присвоении и растрате чужого имущество и причининении ущерба путем обмана и злоупотреблением доверием. Дело против него касалось хищений в "Казахтелеком". 

Источник: NUR.KZ ✓ Надежный источник
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