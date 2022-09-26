"Лучшие в аду": новый российский боевик выйдет 5 октября в соцсети "Ярус"

Соавтором картины является погибший командир Нагин

Премьера нового российского боевика "Лучшие в аду" состоится 5 октября в социальной сети "Ярус". Об этом сообщается на официальном канале фильма на YouTube.

Трейлер картины был выложен на всеобщее обозрение 21 сентября и сразу же набрал множество просмотров. Сюжет, как и режиссер, пока держатся в тайне. Как сообщается, одним из описанных в фильме боев руководил его соавтор Алексей Нагин – известный командир штурмового отряда "вагнеровцев", недавно погибший при исполнении воинского долга в зоне спецоперации.

В трейлере демонстрируется эпизод напряженного сражения между российскими и украинскими бойцами. На фоне происходящих под огнем артиллерии и авиации перестрелок звучат несколько фраз, одна из которых является девизом картины:

"У нас есть контракт – контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мёртвыми. Мы знаем, что попадём в ад, но в аду мы будем лучшими".

Ряд критиков и экспертов, ознакомившихся с трейлером, положительно оценили идею съемок такого фильма. В частности, политолог Александр Вершинин полагает, что блокбастер продемонстрирует отважность и героизм россиян. По его словам, картин, посвященных подвигам наших бойцов, должно выходить как можно больше. Все это поможет поддерживать дух патриотизма в стране, а также продемонстрирует Западу готовность России рассказывать и показывать людям правду.