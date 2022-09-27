Один суперпродукт поможет в борьбе с преждевременной смертью

Один суперпродукт поможет в борьбе с преждевременной смертью
Фото: unsplash.com
Специалисты возлагают на него большие надежды

В последнее время киноа стало крайне популярной зерновой культурой – а все из-за своих питательных свойств. Еще 2013 год ООН объявила его в честь, поскольку возлагает на него большие надежды по утолению голода во всем мире. 

Зерновая культура родом из Южной Америки, ее начали активно использовать в сельском хозяйстве около 7 тыс лет назад. Сейчас она распространена во многих странах из-за простых условий своего выращивания. 

Разные сорта киноа обладают собственным набором питательных веществ. К примеру, в черном много омега-3 жирных кислот, а в красном содержится почти в два раза больше витамина Е, чем в белом. Ученые, в свою очередь, выделяют баланс белков, масел, жиров, жирных кислот, антиоксидантов и витаминов в продукте. 

Для человека киноа может стать ценным источником растительного белка, антиоксидантов. "Псевдокрупа" обладает противовоспалительными свойствами, помогает улучшить общее состояние здоровья, защитить организм от заболеваний и снизить риск преждевременной смерти. Она также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Киноа может улучшить работу сердца, помочь справиться с запорами и снизить вес. 

Лучше всего культуру готовить просто в качестве каши. Можно измельчать ее в муку и печь цельнозерновой хлеб. Вкусными будут утренние блюда с киноа и йогуртом или вечерние салаты с овощами и крупой. 

Источник: Al Mayadeen ✓ Надежный источник
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