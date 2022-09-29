Британские разведчики поделились "сенсацией" о массовом бегстве россиян

Британские разведчики поделились "сенсацией" о массовом бегстве россиян
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Лондоне предрекают России ужасные последствия мобилизации

Глава России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию граждан, находящихся в резерве. По словам министра обороны Шойгу, всего должны призвать порядка 300 тыс граждан, хотя точные планы по регионам подробно не озвучиваются.

На этом фоне россияне начали массово скупать билеты в страны, для посещения которых не требуется наличие визы. Также на сухопутных пограничных пунктах пропуска в стороны Грузии, Казахстана, Финляндии и Монголии скопились многотысячные пробки из граждан, которые захотели уехать из России. 

За происходящим внимательно следят разведчики иностранных спецслужб. В частности – Великобритании. В своем Twitter (сайт заблокирован в России) они дали оценку происходящей ситуации. 

По их словам, за последние семь дней Россию покинуло больше граждан, чем до этого принимало участие на российской стороне в СВО. Однако, отметили в ведомстве, точное количество уехавших россиян назвать сложно. 

В британском Министерстве обороны утверждают, что среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди. 

"В сочетании с теми резервистами, которых мобилизуют, внутреннее экономическое воздействие сокращения доступности рабочей силы и ускорения "утечки мозгов", вероятно, станет все более значительным", – написали военные.

Они предрекли стране тяжелое будущее из-за острой нехватки специалистов, которые решили уехать от мобилизации. 

Ранее власти Финляндии объявили, что намерены закрыть границу для россиян в ночь на 30 сентяюря, передает РИА ФАН.

Источник: Twitter • Требует проверки
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