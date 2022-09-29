Россиян шокировало отношение казахов к ним после отъезда из России

Россиян шокировало отношение казахов к ним после отъезда из России
Фото: unsplash.com
Прибывшие в республику граждане поделились своими впечатлениями

Казахстан стал одним из популярных направлений после объявления в стране частичной мобилизации. Некоторые россияне уезжали туда в туристических целях, но часть не скрывала, что попросту собираются убежать от призыва. Местные журналисты пообщались с такими гражданами и узнали их впечатления от приезда в республику. 

Житель Тюмени рассказал, что приехал к своей сестре. Пока он не понимает, как ему дальше жить – ни работы, ни подушки безопасности. До Казахстана он ехал на такси, водителем которого был коренной казах. Россиянин признался, что был немного шокирован общением с мужчиной. Его поразило, насколько люди в стране добрые, отзывчивые, приветливые. 

"Приятно осознавать, что в Казахстане к тебе не относятся как к врагу", – заявил он.

Такое же впечатление озвучил и еще один россиянин по имени Владимир. Он сказал, что местные оказывают всяческую помощь и помогают добрым словом. 

"Меня уже выручали несколько раз: где-то подвезли, где-то накормили. Я очень благодарен за это", – рассказал мужчина. 

Россиянин говорит, что на родине он не смог бы обратиться к человеку с улицы с просьбами о помощи и получить ее – вероятнее, посчитали бы, что он какой-то странный. А в Казахстане все, напротив, стремяться сделать что-то для другого и еще друзей с родственниками привлекают – это приятно удивило. 

Еще один гражданин России заявил, что не видит со стороны казахов осуждения – все относятся к убегающим россиянам с пониманием. 

Источник: Informburo ✓ Надежный источник
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