Психолог назвал проверенный способ для мужчин понравиться женщине

Психолог назвал проверенный способ для мужчин понравиться женщине
Фото: unsplash.com
Специалист пояснил, что достаточно двух важных качеств

Известный британский клинический психолог Джордан Питерсон утверждает, что женщинам нравятся сильные и уверенные в себе мужчины – это показывают практически все исследования. Хотя он и отметил, что такая позиция, зачастую, получает шквал критики со стороны некоторых категорий людей.

По словам специалиста, больше всего такой подход не нравится женщинам, которые имеют склонность к нарциссизму. Также эту точку зрения не разделяют люди, которые считают, что не существует никаких биологических и культурных пределов в том, как человек себя выражает. 

Дополнительно, уверяет он, такая точка зрения пугает женщин, поскольку многие из них не обладают хорошим опытом отношений с мужчинами с выраженной маскулинностью. 

Однако психолог утверждает, что его слова лишь означают, что женщине нужен компетентный и влиятельный мужчина.

"Я не имею в виду власть в том смысле, что они могут осуществлять тиранический контроль над другими. Это не сила", – пояснил он.

В США за свои взгляды канадского психолого регулярно порицают – согласно новой этике в стране, говорить такие вещи нельзя. 

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
новости партнеров

Американский самолет устроил странные маневры у Калининграда

Военные несколько часов летали у российских границ

НАТО объявили о намерении открыто послать войска на Украину

Альянс готов сделать это при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей