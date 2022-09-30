Специалист пояснил, что достаточно двух важных качеств

Известный британский клинический психолог Джордан Питерсон утверждает, что женщинам нравятся сильные и уверенные в себе мужчины – это показывают практически все исследования. Хотя он и отметил, что такая позиция, зачастую, получает шквал критики со стороны некоторых категорий людей.

По словам специалиста, больше всего такой подход не нравится женщинам, которые имеют склонность к нарциссизму. Также эту точку зрения не разделяют люди, которые считают, что не существует никаких биологических и культурных пределов в том, как человек себя выражает.

Дополнительно, уверяет он, такая точка зрения пугает женщин, поскольку многие из них не обладают хорошим опытом отношений с мужчинами с выраженной маскулинностью.

Однако психолог утверждает, что его слова лишь означают, что женщине нужен компетентный и влиятельный мужчина.

"Я не имею в виду власть в том смысле, что они могут осуществлять тиранический контроль над другими. Это не сила", – пояснил он.

В США за свои взгляды канадского психолого регулярно порицают – согласно новой этике в стране, говорить такие вещи нельзя.