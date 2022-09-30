Принятые меры будут зависеть от страны, в которую уехал человек

Политолог Евгений Михайлов считает, что на фоне массового отъезда граждан из страны из-за частичной мобилизации нужно ввести наказание за предательство Родины. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Rostov.Gazeta.

Эксперт отметил, что в годы Великой Отечественной войны также было много уклонистов, но уехать в другую страну они не могли – приходилось прятаться на местах. Сегодняшняя ситуация во многом отличается от той, поскольку помимо уклонения от призыва россияне еще и подписывают в некоторых ситуациях позорные для патриота документы – с этим история сталкивается впервые.

По его мнению, каждый случай отъезда из России нужно рассматривать персонально. Если человек на пограничном пункте подписал въездное отречение от собственной страны, то наказание должно быть максимально жестоким – к примеру, лишение гражданства. Это касается, как правило, тех, кто отправился в Грузию.

Другой подход нужен к тем, кто уехал в Казахстан и другие страны ОДКБ. По его словам, это дело времени, когда граждан начнут заставлять делать антироссийские заявления, но пока этого нет, слишком жестокие наказания к ним применять не стоит.

Сейчас на границе России с Казахстаном развернут мобильный призывной пункт. Гражданам, которых не пропускают через КПП, вручают повестки для явки в военкомат и последующую отправку в зону СВО, сообщает URA.RU. Ранее аналогичный пункт появился и на "Верхнем Ларсе".

Некоторые граждане Грузии недовольны массовым наплывом россиян в страну. Накануне ночью некоторые из них прошли по улицам с громкоговорителями, выкрикивая на английском фразы "Уезжайте из Грузии, здесь вам не рады", передает РИА ФАН. Несмотря на это, власти страны пока не собираются ограничивать въезд для российских граждан.