Что категорически нельзя делать с белыми грибами после сбора

Заготавливать продукт лучше в течение первых часов после возвращения из леса

В Подмосковном регионе идет сезон активного сбора белых грибов. Он считается одним из самых благородных продуктов из-за своей питательности и внушительных размеров. Диетолог Ирина Писарева рассказала, как сохранить все полезные свойства гриба на зиму как можно эффективнее. 

Эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметила, что лучше всего белые грибы консервировать в первые 8-10 часов после сбора. Самый полезный вариант – сушка, поскольку это способствует разрушению трудноусвояемых веществ, и гриб становится более полезным. К примеру, в нем вырастает концентрация витаминов А, В и С, селена, меди, цинка и йода.

Однако она напомнила, что мыть их категорически не следует – из-за своей структуры гриб напитывается лишней влагой, которая может сказаться на его полезных свойствах. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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