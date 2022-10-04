Жизнедеятельности насекомых способствует теплая погода

В последнее время все чаще стали появляться сообщения от жителей Московской области об укусах клещей. К примеру, в Железнодорожном женщина вернулась с прогулки с собаками, обнаружив на питомцах сразу 31 насекомого и три штуки на себе. Обращения в больницы с жалобами на укусы вредителей продолжаются до сих пор.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", из-за плючовых температур на улице клещи продолжают ведут активную деятельность. Ослабления стоит ждать только с наступлением заморозков. Жителям Московского региона посоветовали соблюдать все меры безопасности при посещении лесов и мест, где могут быть скопления насекомых.