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Люди в цивилизованном обществе довольно часто принимают душ – это является одним из серьезных отличий от тех, кто живет в неиндустриальном обществе. Не исключено, что именно эта привычка привела к появлению "болезни западной цивилизации" – именно так исследователи называют акне.
Они отмечают, что граждан, которые живет в неиндустриальных странах, прыщей практически не бывает. В то же время люди из развитых стран постоянно сталкиваются с этой проблемой. Разницу не поулчается объяснить с генетической или наследственной точки зрения. Однако с уверенностью можно сказать, что это точно проявляется в модернизированных обществах.
Такие люди, указывают аналитики, чаще ииспытывают стресс. Это может нарушать гормональный баланс и отражаться на состоянии кожи. Также они чаще принимают душ. Не исключено, что современные средства могут нарушать баланс микрофлоры кожи.
Жители современных городов подвергаются влиянию загразненного воздуха. Воздействие диоксида азота и других веществ, загрязняющих атмосферу, может способствовать обострению воспалительной формы акне.
Исследователи указали, что за последние 30 лет рост случаев акне у населения мира вырос на 48%. Больше всего от прыщей страдаюи жители Восточной Европы и азиатских стран с развитой экономикой.
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