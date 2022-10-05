Частое мытье в душе может привести к возникновению "болезни западной цивилизации"

Частое мытье в душе может привести к возникновению "болезни западной цивилизации"
Фото: unsplash.com
За последние 30 лет ее распространенность возросла примерно вдвое

Люди в цивилизованном обществе довольно часто принимают душ – это является одним из серьезных отличий от тех, кто живет в неиндустриальном обществе. Не исключено, что именно эта привычка привела к появлению "болезни западной цивилизации" – именно так исследователи называют акне. 

Они отмечают, что граждан, которые живет в неиндустриальных странах, прыщей практически не бывает. В то же время люди из развитых стран постоянно сталкиваются с этой проблемой. Разницу не поулчается объяснить с генетической или наследственной точки зрения. Однако с уверенностью можно сказать, что это точно проявляется в модернизированных обществах.

Такие люди, указывают аналитики, чаще ииспытывают стресс. Это может нарушать гормональный баланс и отражаться на состоянии кожи. Также они чаще принимают душ. Не исключено, что современные средства могут нарушать баланс микрофлоры кожи. 

Жители современных городов подвергаются влиянию загразненного воздуха. Воздействие диоксида азота и других веществ, загрязняющих атмосферу, может способствовать обострению воспалительной формы акне.

Исследователи указали, что за последние 30 лет рост случаев акне у населения мира вырос на 48%. Больше всего от прыщей страдаюи жители Восточной Европы и азиатских стран с развитой экономикой. 

Источник: Big Think ✓ Надежный источник
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