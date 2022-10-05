Парикмахер раскрыла главные уловки мастеров в салонах красоты

Парикмахер раскрыла главные уловки мастеров в салонах красоты
Фото: unsplash.com
О некоторых вещах специалистам приходится молчать

Британский парикмахер Мэри утверждает, что есть несколько вещей, которые каждый мастер утаивает от своих клиентов во время работы. Об этом она рассказала в опубликованном в TikTok видео. 

По словам специалиста, не предупреждают людей, что при осветлении волос ни при каком раскладе не получится не навредить им. Обязательно будет хотя бы малейшая степень разрушения волокон – без этого никак. Они не предупреждают, что устранить эти повреждения не выйдет. Единственный доступный способ – радикально отрезать поврежденные локоны. 

Зачастую парикмахеры не говорят, что ухаживать за волосами можно и самыми простыми средствами, которые доступны в любом магазине. И покупать дорогостоящие для этого необязательно. 

Мэри заявила, что ни один мастер никогда не будет слушать клиента, который рассказывает, сколько волос можно отрезать – другой вопрос, станет ли он идти на поводу. Но, как правило, специалист всегда хочет избавиться от большего количества локонов. 

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
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