О некоторых вещах специалистам приходится молчать

Британский парикмахер Мэри утверждает, что есть несколько вещей, которые каждый мастер утаивает от своих клиентов во время работы. Об этом она рассказала в опубликованном в TikTok видео.

По словам специалиста, не предупреждают людей, что при осветлении волос ни при каком раскладе не получится не навредить им. Обязательно будет хотя бы малейшая степень разрушения волокон – без этого никак. Они не предупреждают, что устранить эти повреждения не выйдет. Единственный доступный способ – радикально отрезать поврежденные локоны.

Зачастую парикмахеры не говорят, что ухаживать за волосами можно и самыми простыми средствами, которые доступны в любом магазине. И покупать дорогостоящие для этого необязательно.

Мэри заявила, что ни один мастер никогда не будет слушать клиента, который рассказывает, сколько волос можно отрезать – другой вопрос, станет ли он идти на поводу. Но, как правило, специалист всегда хочет избавиться от большего количества локонов.