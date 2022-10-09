Психолог раскрыла способ отвлечься от плохих новостей

Психолог раскрыла способ отвлечься от плохих новостей
Фото: unsplash.com
Специалист указала, что это может быть крайне губительно для эмоционального состояния

Чтение плохих новостей без остановки в последнее время стали называть "думскроллингом" – это процесс, при котором человек не может оторваться от негативного контента и тратит на его поглощение огромное количество времени. Это, как правило, негативно сказывается на эмоциональном и психическом состоянии. Психолог Юлия Синютина в разговоре с "ФедералПресс" рассказала, как справиться со стрессом в таких ситуациях.

По ее словам, существует один крайне эффективный совет, который поможет стабилизировать состояние: можем – делаем, не можем – не переживаем. Она отметила, что в окружающем человека пространстве существует множество различных факторов – как позитивных, так и негативных. Зацикливаться на них не стоит, лучше просто оценить, насколько каждый в состоянии на них повлиять. Если предпринять ничего не выходит, то лучше не задерживать тревожые мысли у себя в голове. 

Срываться в таких ситуациях на близких не стоит. Психолог советует помнить, что зло никогда не приносит в мир ничего хорошего. Она утверждает, что нужно научиться переключать голову и не зацикливаться на негативе. Грусть и страх лучше сперва пережить, а уже потом думать, как действовать дальше. 

"Сохраните себя в целости и сохранности до новых, светлых и радостных времен и позитивных, хороший новостей",

– заключила она. 

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
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