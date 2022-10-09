Что монах Авель предсказывал России в 21 веке

Что монах Авель предсказывал России в 21 веке
Фото: unsplash.com
Прорицатель точно описывал судьбы всех правителей государства

Живший в конце 18 века монах Авель славился своими точными предсказаниями о будущем. Его слова о России до сих пор изучают многие толкователи. Он рассказал сделал точное предсказание о многих российских правителях, после чего к его словам стали серьезно прислушиваться. 

Монах предсказывал, что после Бориса великана в стране появился новый правитель – наполовину лысый, наполовину волосатый. Долгое время о нем будет ничего неизвестно. Он говорил, что сначала он будет исполнять роль слуги, а после станет главенствовать в государстве. 

"Большие бедствия потерпит от него Русь… погибнет от смертельной раны", – говорилось в его пророчестве. 

Он говорил, что будет две войны на "Прометеевых горах", вскоре там появится полумесяц и наступит третья "Таврическая война". 

После этого на престол взойдет "несмышленный юноша", которого очень скоро назовут самозванцем и выгонят с места правителя. Затем страну будут ждать десять самых жестоких правителей за всю ее историю. 

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