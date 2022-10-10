Данию внезапно обесточило после инцидентов с "Северными потоками"

Данию внезапно обесточило после инцидентов с "Северными потоками"
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
Это случилось на острове около российского газопровода

В понедельник утром электричество пропало на территории всего датского острова Борнхольм, который находится неподалеку от места взрывов "Северного потока". Об этом сообщает TV2. 

Электричество отключилось примерно у 30 тысяч потребителей. В чем именно причина произошедшего – неизвестно. Есть предположение, что дело может быть в повреждении кабеля, который идет из Швеции. 

После взрывов были подозрения, что линию электропередачи могло задеть взрывной волной. Однако позже сообщалось, что подача электричества нарушена не была. Кабель пролегает по соседству с "Северным потоком". 

До этого после расследования с места инцидентов на российских газопроводах сняли оцепление. 

Источник: TV2 ✓ Надежный источник
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