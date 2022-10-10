Рост древнего обитателя на превышал 1,4 метров

Ученые обнаружили в одной из тайваньских пещер останки женщины, которая жила на острове около 6 тыс лет назад – это помогло подтвердить древнюю легенду, что ранее регион был заселен низкорослыми темнокожими карликами. Об этом говорится в журнале World Archeology.

Нынешние племена, которые в итоге заселили Тайвань, называли их "негрито". Представители племени сайсият утверждают, что именно они уничтожили последнюю деревню коренных обитателей около тысячи лет назад и до сих пор раскаиваются в этом, сообщает МИР24.

При этом ранее никаких подтверждений их существования у археологов не было – народ существовал только в письменных источниках.