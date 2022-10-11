Неожиданный лайфхак можно применить в любом месте

Шариковая ручка способна испачкать любимую одежду в один момент – будь это неудачное движение рукой или протечка стрежня. Отстирать такое загрязнение крайне затруднительно, однако есть простая хитрость, которая может в этом серьезно помочь.

Блогер из Шотландии в своем аккаунте в TikTok рассказала, что уменьшает степень загрязнения от чернил один простой продукт – молоко. Достаточно смочить в нем тряпку и провести несколько раз по месту загрязнения.

Эффект она продемонстрировала на видео, с легкостью удалив пятно за считанные мгновения.

Комментаторы под ее публикацией заявили, что способ действительно работает – они испробовали его на старых загрязнениях. Тем не менее, чтобы получить хороший результат протирать одежду следует сразу, как появилось загрязнение.