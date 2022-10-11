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Шариковая ручка способна испачкать любимую одежду в один момент – будь это неудачное движение рукой или протечка стрежня. Отстирать такое загрязнение крайне затруднительно, однако есть простая хитрость, которая может в этом серьезно помочь.
Блогер из Шотландии в своем аккаунте в TikTok рассказала, что уменьшает степень загрязнения от чернил один простой продукт – молоко. Достаточно смочить в нем тряпку и провести несколько раз по месту загрязнения.
Эффект она продемонстрировала на видео, с легкостью удалив пятно за считанные мгновения.
Комментаторы под ее публикацией заявили, что способ действительно работает – они испробовали его на старых загрязнениях. Тем не менее, чтобы получить хороший результат протирать одежду следует сразу, как появилось загрязнение.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится