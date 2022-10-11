Глава республики пытается сохранить отношения со всеми сторонами

Поведение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева может указывать, что он пытается что-то скрыть, считает социальный психолог Михаил Касаткин. Он считает, что глава является самым неоднозначным лидером в Центральной Азии.

Психолог в беседе с "Пятым каналом" отметил, что в поведении Токаева нет ни доминирования, ни скрытой игры, ни доминантного давления на других – это может говорить о том, что он пытается сохранить нормальные отношения со всеми.

Чаще всего у него проявляются жесты осторожности – сцепленные руки и задумчивость. Также этом может говорить о том, что он до последнего не будет раскрывать своих настоящих планов. Подобное поведение у него обычно наблюдается во время встреч с премьер-министром Канады и президентом Белоруссии.

Когда лидер начинает подпирать рукой подбородок, то, скорее всего, ему скучно с собеседником, он ждет, когда встреча закончится. Но если он при этом держит взгляд на собеседнике, то жест, напротив, выражает заинтересованность.

Во время ПСЭФ Токаев довольно часто сжимал руки в замок перед собой – это говорит о том, что собеседнику он не доверял и настороженно относился ко всем словам.