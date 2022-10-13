"Песня офигенная": Пригожин отреагировал на композицию Цыгановой про "ЧВК Вагнера"

Советская
и российская певица Вика Цыганова
презентовала песню о бойцах "ЧВК
Вагнера". В комментарии изданию
"Подмосковье сегодня" бизнесмен Евгений
Пригожин высказал свое мнение о
музыкальном произведении.
Исполнительница
хита "Огонь перемен" Цыганова представила
новую песню и клип "Вагнер" про одноименную
группировку. Оценить трек успел и
Пригожин, поблагодарив артистку за
композицию.
"Песня
офигенная. Вике большое спасибо", —
цитирует бизнесмена пресс-служба компании
"Конкорд".
Ранее
в социальной сети ЯRUS
прошла премьера фильма предпринимателя
"Лучшие в аду", который, по словам
Пригожина, является документальной
работой о "ЧВК Вагнера".