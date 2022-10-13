"Песня офигенная": Пригожин отреагировал на композицию Цыгановой про "ЧВК Вагнера"

"Песня офигенная": Пригожин отреагировал на композицию Цыгановой про "ЧВК Вагнера"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Советская и российская певица Вика Цыганова презентовала песню о бойцах "ЧВК Вагнера". В комментарии изданию "Подмосковье сегодня" бизнесмен Евгений Пригожин высказал свое мнение о музыкальном произведении.

Исполнительница хита "Огонь перемен" Цыганова представила новую песню и клип "Вагнер" про одноименную группировку. Оценить трек успел и Пригожин, поблагодарив артистку за композицию.

"Песня офигенная. Вике большое спасибо", — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее в социальной сети ЯRUS прошла премьера фильма предпринимателя "Лучшие в аду", который, по словам Пригожина, является документальной работой о "ЧВК Вагнера".  

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