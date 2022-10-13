Ужасающее кадры: Жириновский рыдал перед смертью

Ужасающее кадры: Жириновский рыдал перед смертью
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик близко к сердцу воспринимал поддержку со стороны людей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже после смерти является одной из самых обсуждаемых фигур – его предсказания сбываются с удивительной точностью. Одну из последних передач журналист Андрей Малахов посвятил прогнозам политика.

В "Прямом эфире", помимо воспоминаний друзей, коллег и родных, показали уникальную запись, на которой Владимир Вольфович говорит буквально за несколько дней до смерти. Голос политика звучал крайне болезнено спустя пару месяцев течения ковида, он периодически срывался на плач, когда упоминал о том, как люди оказывали ему поддержку в различной форме – посылали телеграммы или проводили пикеты. 

Несмотря на тяжелое состояние, политик до конца дней продолжал руководить фракцией, даже находясь на больничной койке. 

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
новости партнеров

МИД Украины публично опозорился и сдал организаторов теракта на Крымском мосту

Господин министр оказался словоохотливым малым

"Шулерские уловки": Путин вывел на чистую воду огрызающийся на Россию Запад

Президент жестко врезал иностранным "партнерам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей