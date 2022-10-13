Политик близко к сердцу воспринимал поддержку со стороны людей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже после смерти является одной из самых обсуждаемых фигур – его предсказания сбываются с удивительной точностью. Одну из последних передач журналист Андрей Малахов посвятил прогнозам политика.

В "Прямом эфире", помимо воспоминаний друзей, коллег и родных, показали уникальную запись, на которой Владимир Вольфович говорит буквально за несколько дней до смерти. Голос политика звучал крайне болезнено спустя пару месяцев течения ковида, он периодически срывался на плач, когда упоминал о том, как люди оказывали ему поддержку в различной форме – посылали телеграммы или проводили пикеты.

Несмотря на тяжелое состояние, политик до конца дней продолжал руководить фракцией, даже находясь на больничной койке.