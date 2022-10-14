Экс-кандидат в президенты России сбежал из страны из-за мобилизации

Экс-кандидат в президенты России сбежал из страны из-за мобилизации
Фото: unsplash.com
За мужчиной при этом числится многомиллионный долг

Ранее один из богатейших людей в России, а ныне эмигрант Сергей Полонский после объявления в стране частичной мобилизации решил скрыться от военкома в ОАЭ. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, сперва он написал матерям своих детей, чтобы они оформили на него документы об опекунстве – всего у мужчины четверо наследников. Однако все ему отказали, поскольку алименты Полонский не платил. Тогда он решил пешком перейти границу в Латвии и нашел себе в этом деле помощника, но в страну его не впустили. 

После этого бизнесмен решил отправиться в ОАЭ – и это сделать удалось, несмотря на долг в 225 млн рублей. 

До кризиса 2008 года Сергей Полонский возглавлял список самых богатых людей России. У него в распоряжении был даже собственный остров в Камбодже. В последствии все закончилось несколькими заключениями и судебными разбирательствами. 

В 2017 году, после экстрадиции из Камбоджи, бывший миллиардер даже пытался стать президентом России, но в официальной регистрации кандидатуры ему было отказано. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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