За мужчиной при этом числится многомиллионный долг

Ранее один из богатейших людей в России, а ныне эмигрант Сергей Полонский после объявления в стране частичной мобилизации решил скрыться от военкома в ОАЭ. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, сперва он написал матерям своих детей, чтобы они оформили на него документы об опекунстве – всего у мужчины четверо наследников. Однако все ему отказали, поскольку алименты Полонский не платил. Тогда он решил пешком перейти границу в Латвии и нашел себе в этом деле помощника, но в страну его не впустили.

После этого бизнесмен решил отправиться в ОАЭ – и это сделать удалось, несмотря на долг в 225 млн рублей.

До кризиса 2008 года Сергей Полонский возглавлял список самых богатых людей России. У него в распоряжении был даже собственный остров в Камбодже. В последствии все закончилось несколькими заключениями и судебными разбирательствами.

В 2017 году, после экстрадиции из Камбоджи, бывший миллиардер даже пытался стать президентом России, но в официальной регистрации кандидатуры ему было отказано.