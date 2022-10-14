Токаев пошутил перед Путиным про русский язык на саммите СНГ

Токаев пошутил перед Путиным про русский язык на саммите СНГ
Фото: пресс-служба президента Казахстана
Полная версия рассказа оказалась за кулисами

В Астане 14 октября стартовал саммит стран СНГ. Представители содружества провели встречи в дружеской атмосфере, в частности – Владимир Путин перед началом официальной части успел обменяться парой слов со своими коллегами. 

Так, у российского лидера состоялся короткий разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На видео попал фрагмент, как президент республики рассказывает Путину какую-то историю, которая его крайне повеселила. Общественность услышала лишь ее окончание.

"Мы его подкололи с этим, а он говорит: А у меня претензий к русскому языку нет", – рассказал Токаев. 

Журналисты стали предполагать, что именно мог поведать казахстанский лидер Владимиру Путину. Рассказ мог касаться недавних встреч Токаева с главами Турции, ОАЭ, либо вестись на какую-то совсем иную тему. 

Российский лидер прибыл в Казахстан для участия в саммите СНГ накануне, 13 октября, передает "Пятый канал". После мероприятия в Астане пройдет первый саммит Россия – Центральная Азия.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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