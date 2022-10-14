Протесты в стране продолжаются последние две недели

Активисты движения "Просто покончите с нефтью" вылили банку супа Heinz на знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее. Об этом сообщает Sky News.

Две молодых девушки утром вошли в музей на Трафальгарской площади в футболках Just Stop Oil и облили картину, а после приклеили свои ладони к клеем к стене, указывает МИР 24.

"Что ценнее? Искусство или жизнь?", – кричали они.

Произошедшее стало продолжением протестов в Великобритании, связанных с разрешением правительства на расследование новых залежей нефти и газа в Северном море.

Картина Ван Гога, стоимость которой предположительно составляет более 80 млн долларов, при этом не пострадала – она находится под защитным стеклом, сообщает "Радио 1".