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Столичные жители минувшей ночью наблюдали над городом необыкновенное явление – "кровавую" Луну огромных размеров. Небесное тело угрожающе нависало над городом, так что некоторые увидели в этом зловещее предзнаменование.
Снимками люди стали делиться в социальных сетях, сообщает телеканал "360". Красную Луну было видно практически из каждой точки города.
Астрологи предупреждали ранее, что на небе начинается парад затмений – важный период, который окажет влияние на весь мир. Люди начали связывать появление "кровавого" светила именно с этим явлением.
Однако, как напоминает МИР 24, "кровавая" Луна – довольно распространенное явление. Она появляется, когда солнечные лучи проходят по касательной к Земле и рассеиваются в атмосфере. Часть из них достигает небесного тела и окрашивает его в алый цвет.
Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время
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