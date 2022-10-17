Что-то грядет: народ шокирован ужасающим явлением над Москвой

Что-то грядет: народ шокирован ужасающим явлением над Москвой
Фото: unsplash.com
Светило кровавого цвета появилось в небе

Столичные жители минувшей ночью наблюдали над городом необыкновенное явление – "кровавую" Луну огромных размеров. Небесное тело угрожающе нависало над городом, так что некоторые увидели в этом зловещее предзнаменование. 

Снимками люди стали делиться в социальных сетях, сообщает телеканал "360". Красную Луну было видно практически из каждой точки города.

Астрологи предупреждали ранее, что на небе начинается парад затмений – важный период, который окажет влияние на весь мир. Люди начали связывать появление "кровавого" светила именно с этим явлением. 

Однако, как напоминает МИР 24, "кровавая" Луна – довольно распространенное явление. Она появляется, когда солнечные лучи проходят по касательной к Земле и рассеиваются в атмосфере. Часть из них достигает небесного тела и окрашивает его в алый цвет.

Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
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