Денег про запас нет у каждого второго россиянина

Денег про запас нет у каждого второго россиянина
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Откладывать может только каждый третий

Только 49% граждан России, опрошенных ВЦИОМ, сообщили, что откладывают деньги. Остальные признались, что не имеют финансовой подушки безопасности. 

При этом, отмечают социологи, за последние десять лет этот показатель серьезно снизился. Ранее в отсутствии сбережений признавалось около 62% россиян.

Сейчас, как правило, денег про запас чаще всего нет у людей в возрастной категории от 35-44 лет. Таких насчитывается 59%. Мужчины откладывают средства чаще чем женщины: 54% против 44%. 

Постоянно откладывают деньги в заначку около 31% граждан страны, и чаще всего это делается на ремонт, сообщает "Свободная пресса". 

В целом, за последние 10 лет количество людей в России, которые не имеют возможности откладывать на что-либо, стало меньше – их количество сократилось с 36 до 31%. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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