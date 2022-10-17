Откладывать может только каждый третий

Только 49% граждан России, опрошенных ВЦИОМ, сообщили, что откладывают деньги. Остальные признались, что не имеют финансовой подушки безопасности.

При этом, отмечают социологи, за последние десять лет этот показатель серьезно снизился. Ранее в отсутствии сбережений признавалось около 62% россиян.

Сейчас, как правило, денег про запас чаще всего нет у людей в возрастной категории от 35-44 лет. Таких насчитывается 59%. Мужчины откладывают средства чаще чем женщины: 54% против 44%.

Постоянно откладывают деньги в заначку около 31% граждан страны, и чаще всего это делается на ремонт, сообщает "Свободная пресса".

В целом, за последние 10 лет количество людей в России, которые не имеют возможности откладывать на что-либо, стало меньше – их количество сократилось с 36 до 31%.