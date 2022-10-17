Россияне массово бросились скупать виагру

Мужчины начали испытывать трудности с половой жизнью

Продажа лекарств от эректильной дисфункции резко возросла. Только за третий квартал 2022 года россияне купили 2,7 млн упаковок, что больше, по сравнению с данными того же периода 2021-го, на 88%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные "Честного знака". 

Также увеличился спрос на средства для повышения потенции – на 19% больше, чем в предыдущие три месяца. Всего с июля по сентябрь жителя России потратили на них 2,1 млрд рублей. Общий рост по сравнению с прошлым годом составил 75%. 

Врач-уролог Дмитрий Тихоцкий в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выразил мнение, что это связано с ростом тенденции к самолечению. Мужчины стесняются ходить со своей проблемой к врачу, и обращаются напрямую в аптеки. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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