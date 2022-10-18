Всплыло пророчество про шесть двоек

Толкователи предсказаний Ванги утверждают, что слова провидицы о роковой для всего мира дате относятся именно к грядущему 22 декабря, когда числовой ансабль выстроится в 22.12.2022.

Болгарская предсказательница утверждала, что в этот день политическое напряжение достигнет своего пика. Начнут рушиться старые союзи и возникать новые. Самыми тяжелыми месяцами станут февраль и декабрь.

Исследователи утверждают, что Ванга предсказывала страшное и катастрофическое событие.

"На солнышке погреемся, и черной тенью падет Солнце", – говорится в ее пророчестве.

Ванга поручила никому не говорить о своем предсказании, рассекретив его для общественности только перед приближением роковой даты.