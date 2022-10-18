Народ растерзал губернатора Краснодарского края после слов о трагедии в Ейске

Народ растерзал губернатора Краснодарского края после слов о трагедии в Ейске
Фото: vk.com/krd_chp/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Некоторые предположили, что чиновник находится не в себе

Накануне вечером в Ейске военный самолет Су-34 потерпел крушение. Судно приземлилось на многоквартирный дом, что привело к гибели 13 человек. На место приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который, давая поручения местным властям, случайно угодил в скандал. 

Глава региона заявил, что нужно создать все условия, чтобы родственники погибших или пострадавших в трагедии смогли собраться и на следующий день "пойти на работу с хорошим настроением", сообщает Общественная служба новостей. Сразу же такая фраза вызвала шквал критики в адрес Кондратьева. Народ посоветовал ему самому пойти, но только в другую сторону. 

"У него наверное с головой не все в порядке, такое советовать людям", "Людям срочно помощь нужна,а губернатор о работе. Гнать такого надо в три шеи", "Губернатора надо выкинуть на улицу и даже трусы не дать взять с собой!", "Если такое количество погибших, как может у жителей Ейска быть хорошее настроение?", – возмущается народ.

По данным Минобороны, причиной крушения Су-34 является возгорание двигателя при взлете, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Всего в ходе трагедии погибло 13 человек, из которых трое – дети. Травмы различной степени тяжести получили 19 жильцов, указывает "Радио 1". Пилотам удалось катапультироваться. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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