Долгожители раскрыли секрет счастливого брака

Долгожители раскрыли секрет счастливого брака
Фото: unsplash.com
Супруги заявили, что дело в ежедневном ритуале

Семейная пара Джозефины и Альфреда Уотерфилдов существует уже 75 лет. Они поженились, когда им обоим было 25 и 26 лет. В беседе с The Mirror они рассказали, что считают секретом своего счастливого брака ежедневные ссоры. 

Дети супругов рассказали, что ничего серьезного между их родителями не происходит – просто они периодически выясняют отношения. Однако их 74-летний сын Аллен утверждает, что это далеко не все. Его отец очень любит виски и выпивает его регулярно перед сном вместе с матерью. 

Сейчас Джозефина и Альфред живут в доме престарелых вместе. В честь их готовщины персонал устроил празднование, на которое съехались все дети и внуки пары. 

По словам родных, несмотря на радостные события, старики до сих пор расстроены смертью Елизаветы II, которая правила почти всю их совместную жизнь в браке. Сейчас они надеются, что Карл III окажется достойным правителем. 

Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
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