Покупать или нет квартиру с ремонтом от застройщика?

При покупке квартиры с чистовой отделкой от застройщика останется только завести мебель. Но за отделку приходится переплачивать. Квартиру в новостройке можно также купить с черновой отделкой и все придется делать самому, но такой вариант обойдется дешевле. Есть и промежуточный вариант – квартиры с предчистовой отделкой, которые дороже черновых вариантов и дешевле чистовых.

Авторы "Блога МБК" рассказали, какой вариант лучше всего выбрать: квартиру с отделкой от застройщика или черновой вариант.

Какую отделку предлагают застройщики?

Самый дешевый вариант покупки недвижимости в новостройке – квартира с черновой отделкой. В этом случае владелец получается практически "голые" стены, выровненный пол и потолок. Застройщик ставит входные двери, проводит разводку сантехники, монтирует окна. Межкомнатных дверей чаще всего нет, и все финишные работы придется делать самостоятельно.

В квартиру с чистовой отделкой можно сразу заселяться. В этом случае застройщик полностью выравнивает поверхности, оштукатуривание выполняется под уровень, сверху на стены клеятся обои или декоративные элементы. На полу уложен линолеум, ламинат или паркетная доска, плитка в ванной комнате, поверхность потолка также выровнена под уровень, максимальный перепад не превышает 1 мм. В квартирах с чистовой отделкой выполнен монтаж всех коммуникационных и инженерных систем.

В помещениях с предчистовой отделкой выровнены стены без обоев или краски, на полу бетонная стяжка, в ванной комнате иногда подключают сантехнику. В квартирах с такой отделкой уже монтированы межкомнатные двери. Остается только выполнить финишную отделку: постелить напольное покрытие, поклеить обои, кухню и можно завозить мебель.

Сколько будет стоить квартира с отделкой и без отделки?

Разница в цене между квартирой с отделкой и без отделки в новостройке может достигать 1 млн руб. В среднем недвижимость в новом доме с отделкой стоит на 700 тыс. руб. дороже, чем жилье без отделки в этом же доме. На конечную стоимость влияет тип дома, расположение, планировка, этаж.

Если купите недвижимость с черновой отделкой на 700 тыс. руб. дешевле, придется вкладывать свои деньги. Капитальный ремонт может растянуться на 1–2 месяца. К работе лучше всего привлекать бригаду, которая поменяет проводку, кафельную плитку в ванной комнате, сделает фартук на кухне и поставит сантехнику.

При проведении капитального ремонта можно улучшить жилищные условия, проведя перепланировку. Специалисты поменяют проемы между комнатами, установят новые окна и двери. Стоимость таких работ как раз и составит в районе 1 млн руб., но сумма может быть и больше, если при отделке закупили премиальные материалы.

В каком случае выгодно купить квартиру с отделкой?

Если приобретаете жилье по ипотеке, лучше всего рассмотреть вариант недвижимости с отделкой. За счет этого удастся снизить затраты и сэкономить время. Предположим, приобрели жилье с черновой отделкой в ипотеку. Чтобы въехать в новую квартиру, придется вложить еще 500 тыс. руб. для бюджетного ремонта. По ипотеке приходится ежемесячно отдавать 40% семейного бюджета, поэтому сложно будет справиться с финансовой нагрузкой.

Когда покупаете жилье для сдачи в краткосрочную или долгосрочную аренду, лучше всего покупать с предчистовой или чистовой отделкой. За счет этого вы сразу завозите мебель и будете получать прибыль от квартиросъемщиков.

В каком случае покупать недвижимость с черновой отделкой?

Если вы сами сделаете отделку и есть друзья или знакомые, которые помогут купить материалы дешевле, лучше купить жилье с черновой отделкой даже в ипотеку. Когда для отделки квартиры придется привлекать рабочих и покупать стройматериалы, выгоднее купить квартиру в ипотеку с чистовой или предчистовой отделкой.

Недвижимость с черновой отделкой можно купить дешевле на 700 тыс. руб. или даже 1 млн. Если будете проводить часть работ сами и сделаете бюджетный ремонт, удастся сэкономить на отделке. Но редко найдутся строители, которые могут сделать все сами: электрику, сантехнику, укладку плитки. Все равно на некоторые виды работ придется искать помощников.

Что выбрать: квартиру с отделкой или без отделки?

Когда будете покупать квартиру с отделкой от застройщика, обратите внимание на качество ремонта при подписании акта приема-передачи недвижимости. Чаще всего строительные компании пользуются бюджетными материалами: дешевая плитка, обои, не влагостойкий ламинат. Когда в этом же доме можно купить квартиру на 600–700 тыс. руб. дешевле, но с черновой отделкой, примерно оцените вложения. Если бюджетный ремонт обойдется дешевле, чем квартира с отделкой, отдайте предпочтение варианту без отделки.

Если у вас знакомые строители, возьмите их с собой, когда будете покупать квартиру. Они примерно оценят стоимость недвижимости с ремонтом и без ремонта.

Есть еще такой варианта, как предчистовая отделка. В этом случае "грязные" работы уже сделаны, поэтому остается только уложить напольное покрытие, поклеить обои, сделать потолок. Квартиры с предчистовой отделкой в среднем обходятся дороже черновых вариантов на 200 тыс. руб., поэтому сейчас это популярный вариант покупки недвижимости от застройщика.



