Россиян предупредили о роковых последствиях солнечного затмения 25 октября

Россиян предупредили о роковых последствиях солнечного затмения 25 октября
Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Людям советуют аккуратно подходить к планированию

С 25 октября стартует парад затмений – он продлится до 8 ноября, когда ожидается тотальное Лунное затмение. Астрологи поделились своими прогнозами по поводу того, как период отразится на жизни россиян.

Специалисты предупреждают: парад затмений будет иметь судбоностное значение для всех. 25 октября ожидается большое астрономическое явление, которое включает в себя Новолуние в Весах с затмением. При этом образовывается мощное энергетическое поле, что довольно часто приводит к серьезным проблемам. 

Астрологи советуют не заниматься в этот день деятельностью, которая потенциально может стать опасной. К примеру, не подвергать себя чрезвычайной умственной или физической нагрузке, стараться избегать стрессов. 

Затмение в полную силу увидят жители Сибири. Людям из других российских регионов будет доступна его частичная версия. 

Источник: Курьер.Среда
новости партнеров

В НАТО впервые признали успех стратегии российских войск на Украине

Правда, не на официальном уровне

Русская ракета с искусственным интеллектом: как ВС РФ уничтожат американские авианосцы

При необходимости военные могут сокрушить корабли США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей