Людям советуют аккуратно подходить к планированию

С 25 октября стартует парад затмений – он продлится до 8 ноября, когда ожидается тотальное Лунное затмение. Астрологи поделились своими прогнозами по поводу того, как период отразится на жизни россиян.

Специалисты предупреждают: парад затмений будет иметь судбоностное значение для всех. 25 октября ожидается большое астрономическое явление, которое включает в себя Новолуние в Весах с затмением. При этом образовывается мощное энергетическое поле, что довольно часто приводит к серьезным проблемам.

Астрологи советуют не заниматься в этот день деятельностью, которая потенциально может стать опасной. К примеру, не подвергать себя чрезвычайной умственной или физической нагрузке, стараться избегать стрессов.

Затмение в полную силу увидят жители Сибири. Людям из других российских регионов будет доступна его частичная версия.